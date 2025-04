Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot bricht am Mittwochnachmittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,8 Prozent bei 298,15 EUR.

Das Papier von Home Depot gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:40 Uhr ging es um 5,8 Prozent auf 298,15 EUR abwärts. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 293,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 302,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 726 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 27,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 1,69 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,18 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.02.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39,70 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 20.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 19.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,10 USD je Home Depot-Aktie.

