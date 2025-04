Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,5 Prozent auf 302,20 EUR.

Das Papier von Home Depot gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 302,20 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 302,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 302,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. 36,37 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 297,05 EUR. Dieser Wert wurde am 28.05.2024 erreicht. Mit Abgaben von 1,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,18 USD.

Home Depot veröffentlichte am 25.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,70 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 34,79 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Home Depot am 20.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,10 USD im Jahr 2026 aus.

