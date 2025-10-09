Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste
Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 329,30 EUR nach.
Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 329,30 EUR. Bei 329,30 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 330,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 135 Home Depot-Aktien.
Bei einem Wert von 412,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 25,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 10,99 Prozent Luft nach unten.
Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 43,18 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,00 USD in den Büchern stehen haben wird.
