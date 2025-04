Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Nachmittag kräftig

Blick auf Home Depot-Kurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 313,95 EUR.

Die Home Depot-Aktie konnte um 15:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,4 Prozent auf 313,95 EUR. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 317,85 EUR zu. Bei 317,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 344 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 31,26 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,64 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,18 USD.

Am 25.02.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 39,70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,79 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 20.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 19.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,10 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

