Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 355,10 EUR zu.

Das Papier von Home Depot konnte um 15:47 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 355,10 EUR. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 356,45 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 355,65 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 588 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 412,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,22 Prozent hinzugewinnen. Bei 280,00 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 21,15 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,12 USD.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,58 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 4,60 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 45,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 18.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,99 USD je Aktie.

