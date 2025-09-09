Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Home Depot. Im XETRA-Handel kam die Home Depot-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 354,30 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr bei 354,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 354,30 EUR aus. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 354,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 354,30 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 6 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 16,31 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 293,10 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 20,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,60 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 45,28 Mrd. USD gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

