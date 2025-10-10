Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 325,60 EUR.

Um 09:09 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 325,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 325,60 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 325,60 EUR.

Am 02.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 411,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 26,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 295,00 EUR. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 10,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD.

Am 19.08.2025 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 43,18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 15,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

