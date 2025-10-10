Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Home Depot im Fokus

Die Aktie von Home Depot zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt bei 326,95 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 11:47 Uhr bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 326,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 327,80 EUR. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 325,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 326,10 EUR. Zuletzt wechselten 533 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 20,78 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,12 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 19.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 45,28 Mrd. USD – ein Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 15,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

