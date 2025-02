Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot reagiert am Dienstagmittag positiv

So entwickelt sich Home Depot

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Home Depot. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 402,40 EUR.

Um 11:55 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 402,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 402,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 399,35 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 98 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 412,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.05.2024 bei 295,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 26,69 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,91 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 8,36 USD aus.

Home Depot ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,83 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 37,71 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2025 terminiert. Schätzungsweise am 24.02.2026 dürfte Home Depot die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,09 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt ab

Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus

Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart