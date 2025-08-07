DAX24.063 -0,4%ESt505.333 -0,3%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.074 -0,2%Nas21.482 +0,2%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1599 -0,4%Öl66,62 +0,5%Gold3.344 -1,6%
Blick auf Home Depot-Kurs

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Montagnachmittag nordwärts

11.08.25 16:09 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Home Depot zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 334,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
333,40 EUR 0,70 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:43 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 334,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 334,60 EUR. Bei 332,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,16 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 293,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,40 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,16 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 20.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,63 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 39,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,99 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

