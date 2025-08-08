DAX24.107 -0,2%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,46 +1,3%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.216 +1,8%Euro1,1644 ±-0,0%Öl66,70 +0,6%Gold3.362 -1,1%
Kurs der Home Depot

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagmittag mit KursVerlusten

11.08.25 12:05 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 333,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 333,00 EUR. In der Spitze büßte die Home Depot-Aktie bis auf 332,10 EUR ein. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 333,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 65 Stück.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 293,85 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,76 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,16 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 20.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,63 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 39,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 36,42 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 19.08.2025 gerechnet. Am 18.08.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

