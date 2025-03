Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 333,40 EUR nach.

Der Home Depot-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:07 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 333,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 333,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 338,95 EUR. Zuletzt wechselten 1.980 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 23,79 Prozent Luft nach oben. Am 28.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 295,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 11,52 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,18 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.02.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 2,83 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,79 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39,70 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 20.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 15,10 USD fest.

Redaktion finanzen.net

