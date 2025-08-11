Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagmittag stärker

Home Depot im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 334,05 EUR.

Um 11:37 Uhr sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 334,05 EUR zu. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 334,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 334,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 56 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 18,94 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 13,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,16 USD aus.

Am 20.05.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 19.08.2025 gerechnet. Am 18.08.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 14,99 USD fest.

