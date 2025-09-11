Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:04 Uhr wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 361,25 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 361,25 EUR. Mit einem Wert von 361,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 13 Stück.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Mit Abgaben von 18,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

