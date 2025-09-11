DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.944 -0,4%Nas22.182 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Aktienentwicklung

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend mit negativen Vorzeichen

12.09.25 20:24 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 360,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
359,15 EUR -2,60 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 20:08 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 360,55 EUR. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 357,85 EUR. Mit einem Wert von 361,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.408 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 12,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 22,34 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,12 USD je Aktie ausschütten.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 43,18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,99 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen