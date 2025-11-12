Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot behauptet sich am Nachmittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Home Depot. Mit einem Wert von 321,45 EUR bewegte sich die Home Depot-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die Home Depot-Aktie bewegte sich um 15:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 321,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 324,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 320,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 323,60 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 235 Stück gehandelt.
Bei 412,10 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (293,10 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 8,82 Prozent wieder erreichen.
Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 19.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 45,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,18 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,98 USD je Home Depot-Aktie.
