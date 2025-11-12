Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 323,60 EUR zu. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 323,60 EUR an. Mit einem Wert von 323,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 27,35 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,10 EUR am 09.04.2025. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 10,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.
Home Depot gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,60 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 14,98 USD je Aktie belaufen.
