Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot legt am Mittwochmittag zu

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,4 Prozent auf 324,45 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 12:00 Uhr 0,4 Prozent. Bei 324,45 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 324,35 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 350 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. 27,20 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 280,00 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,70 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,60 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Home Depot dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 14,98 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

