Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Abend mit Kurseinbußen

12.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 316,95 EUR.

Home Depot Inc., The
316,95 EUR -4,50 EUR -1,40%
Die Home Depot-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 20:13 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 316,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 316,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 322,95 EUR. Zuletzt wechselten 116 Home Depot-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 411,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.12.2024 erreicht. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 22,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 295,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 7,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 14,98 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

