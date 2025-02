Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 393,10 EUR.

Die Aktie notierte um 15:56 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 393,10 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 393,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 389,80 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 124 Aktien.

Am 02.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 411,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 4,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.05.2024 (296,00 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 24,70 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,91 USD belaufen.

Am 12.11.2024 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 40,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,71 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Home Depot am 25.02.2025 vorlegen. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Home Depot möglicherweise am 24.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot

Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones aktuell

Mittwochshandel in New York: Dow Jones verliert am Mittag