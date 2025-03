Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 332,35 EUR ab.

Das Papier von Home Depot gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 332,35 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 332,35 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 332,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 20 Stück.

Bei 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 24,00 Prozent Luft nach oben. Am 28.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,18 USD je Home Depot-Aktie.

Am 25.02.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Es stand ein EPS von 3,02 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 2,83 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,70 Mrd. USD – ein Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 20.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 15,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

