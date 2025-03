Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 332,85 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:41 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 332,85 EUR. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 330,65 EUR nach. Mit einem Wert von 333,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 332 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,99 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.05.2024 (295,00 EUR). Mit einem Kursverlust von 11,37 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,18 USD.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 25.02.2025 vor. Das EPS lag bei 3,02 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,70 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 34,79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.05.2025 erfolgen. Am 19.05.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 15,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

