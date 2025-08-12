Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochmittag im Aufwind

Home Depot im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 339,40 EUR.

Um 11:42 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 339,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 337,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 337,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5 Home Depot-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 21,42 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,10 EUR am 09.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 15,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,16 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Home Depot am 20.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,45 USD, nach 3,63 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 39,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36,42 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

Home Depot-Aktie kaum bewegt: Wachstum bei Home Depot schwächelt