US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

13.11.25 16:08 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 320,15 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 320,15 EUR zu. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 320,25 EUR zu. Mit einem Wert von 320,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 121 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 412,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 22,31 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 293,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 9,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,12 USD je Home Depot-Aktie.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 45,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 40,22 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.11.2025 gerechnet. Home Depot dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 14,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

