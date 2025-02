Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 393,30 EUR.

Um 09:09 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 393,30 EUR. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 393,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 393,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 4,93 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 295,00 EUR fiel das Papier am 28.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,91 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 8,36 USD aus.

Am 12.11.2024 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 40,22 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,71 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 25.02.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 24.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,10 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain

Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende in Rot

Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones aktuell