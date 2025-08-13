Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagnachmittag verlustreich
Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 344,35 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:43 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 344,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 344,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 347,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 415 Home Depot-Aktien umgesetzt.
Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,10 EUR am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 14,88 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,16 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 20.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,45 USD, nach 4,60 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 39,86 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte Home Depot die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen
Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen
Home Depot-Aktie kaum bewegt: Wachstum bei Home Depot schwächelt
Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com
Nachrichten zu Home Depot Inc., The
Analysen zu Home Depot Inc., The
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2020
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2019
|Home Depot Neutral
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|Home Depot Hold
|Gabelli & Co
|19.08.2015
|Home Depot Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.2014
|Home Depot Hold
|Canaccord Adams
|15.11.2012
|Home Depot neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.2008
|Home Depot Downgrade
|Morgan Keegan & Co., Inc.
|18.07.2007
|Home Depot reduce
|UBS
|11.07.2007
|Home Depot fern halten
|Frankfurter Tagesdienst
|21.05.2007
|Home Depot reduce
|UBS
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen