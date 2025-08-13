DAX24.354 +0,7%ESt505.425 +0,7%Top 10 Crypto16,75 -1,5%Dow44.821 -0,2%Nas21.723 +0,1%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1665 -0,3%Öl66,35 +0,9%Gold3.345 -0,3%
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Wall Street leicht im Minus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück Erstmals über 124.000 US-Dollar: Bitcoin fällt nach neuem Rekordhoch zurück
Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück Adyen-Aktie bricht ein: Adyen rudert bei Umsatzprognose zurück
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagnachmittag verlustreich

14.08.25 16:09 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagnachmittag verlustreich

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 344,35 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
342,35 EUR -1,70 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:43 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 344,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 344,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 347,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 415 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,10 EUR am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 14,88 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,16 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 20.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,45 USD, nach 4,60 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 39,86 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte Home Depot die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

Home Depot-Aktie kaum bewegt: Wachstum bei Home Depot schwächelt

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen