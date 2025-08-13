Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagnachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 344,35 EUR abwärts.

Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:43 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 344,35 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 344,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 347,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 415 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 293,10 EUR am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 14,88 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 9,00 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,16 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 20.05.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,45 USD, nach 4,60 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 39,86 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 7,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.08.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte Home Depot die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 14,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

