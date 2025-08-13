Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot fällt am Vormittag

Home Depot im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 347,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 0,2 Prozent auf 347,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Home Depot-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 346,90 EUR aus. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 348,85 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 90 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,40 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,16 USD aus.

Am 20.05.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 3,45 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,69 Prozent auf 39,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 19.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 18.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

