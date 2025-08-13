Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Home Depot zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 348,75 EUR zu.

Die Home Depot-Aktie konnte um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 348,75 EUR. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 349,70 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 348,85 EUR. Bisher wurden via Tradegate 576 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 412,70 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 19,71 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,16 USD aus.

Home Depot veröffentlichte am 20.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 39,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Home Depot am 19.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte Home Depot die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

