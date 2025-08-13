DAX24.283 +0,4%ESt505.401 +0,2%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1694 -0,1%Öl65,71 -0,1%Gold3.356 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, Alibaba, TUI, Infineon, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Top News
Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen
Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal Talanx-Aktie springt an: Rekordergebnis bei Talanx im ersten Halbjahr - relativ schadensarmes zweites Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Notierung im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

14.08.25 12:07 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Die Aktie von Home Depot zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 348,75 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
349,80 EUR 5,75 EUR 1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie konnte um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 348,75 EUR. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 349,70 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 348,85 EUR. Bisher wurden via Tradegate 576 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 412,70 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Bei einem Wert von 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 19,71 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,16 USD aus.

Home Depot veröffentlichte am 20.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,60 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 39,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Home Depot am 19.08.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte Home Depot die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 14,99 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

Home Depot-Aktie kaum bewegt: Wachstum bei Home Depot schwächelt

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen