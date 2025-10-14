Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot gewinnt am Dienstagabend

Home Depot im Blick

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,9 Prozent auf 333,80 EUR.

Die Aktie legte um 20:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,9 Prozent auf 333,80 EUR zu. Bei 333,80 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 325,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1.380 Home Depot-Aktien.

Am 06.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 412,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 19,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 280,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,12 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Home Depot veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Home Depot 45,28 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen