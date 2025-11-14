Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 311,00 EUR abwärts.

Der Home Depot-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:48 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 311,00 EUR. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 311,00 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 314,55 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 334 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,76 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,12 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,00 USD aus.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,22 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,98 USD je Home Depot-Aktie.

