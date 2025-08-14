Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag mit Abschlägen

So bewegt sich Home Depot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 345,15 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 345,15 EUR. In der Spitze büßte die Home Depot-Aktie bis auf 343,55 EUR ein. Bei 345,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.228 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 293,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 15,08 Prozent sinken.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,16 USD aus.

Am 20.05.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 39,86 Mrd. USD – eine Minderung von 7,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 43,18 Mrd. USD eingefahren.

Am 19.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

Home Depot-Aktie kaum bewegt: Wachstum bei Home Depot schwächelt