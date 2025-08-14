Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag mit Abschlägen

DAX24.435 +0,2%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 +0,1%
So bewegt sich Home Depot

15.08.25 12:06 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 345,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
343,20 EUR 0,85 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 345,15 EUR. In der Spitze büßte die Home Depot-Aktie bis auf 343,55 EUR ein. Bei 345,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.228 Stück gehandelt.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 293,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 15,08 Prozent sinken.

Home Depot-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,16 USD aus.

Am 20.05.2025 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 39,86 Mrd. USD – eine Minderung von 7,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 43,18 Mrd. USD eingefahren.

Am 19.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

