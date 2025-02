Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 392,10 EUR abwärts.

Um 11:44 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 392,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Home Depot-Aktie bei 390,00 EUR. Bei 390,00 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 26 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.12.2024 markierte das Papier bei 411,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 296,00 EUR. Dieser Wert wurde am 29.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,36 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,91 USD aus.

Am 12.11.2024 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2024 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,83 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,71 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 25.02.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Home Depot dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

