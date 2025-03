Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Montagvormittag im Aufwind

So entwickelt sich Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Home Depot-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 321,85 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 321,85 EUR. Bei 323,80 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 323,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 86 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 412,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 28,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.05.2024 bei 297,05 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,71 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,18 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 25.02.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,83 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,70 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 20.05.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,09 USD je Aktie belaufen.

