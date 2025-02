Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagvormittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Im XETRA-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Das Papier von Home Depot legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 392,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 392,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 392,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 Home Depot-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 4,88 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 28.05.2024 Kursverluste bis auf 297,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,22 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2024 mit 8,36 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,91 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 12.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,83 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,71 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,22 Mrd. USD ausgewiesen.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 25.02.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 24.02.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 15,10 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

