Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verliert am Mittag

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 321,35 EUR abwärts.

Die Home Depot-Aktie notierte um 11:42 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 321,35 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Home Depot-Aktie bis auf 321,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 323,95 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1.230 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 412,70 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 28,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 295,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 8,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,18 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Am 25.02.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,02 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39,70 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 34,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 20.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,09 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

