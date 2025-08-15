Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Vormittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 342,40 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 342,40 EUR zu. Bei 342,40 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 342,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6 Home Depot-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,10 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 20,36 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 14,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,16 USD.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 20.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 39,86 Mrd. USD – eine Minderung von 7,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 43,18 Mrd. USD eingefahren.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 19.08.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 14,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

Home Depot-Aktie kaum bewegt: Wachstum bei Home Depot schwächelt