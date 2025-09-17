DAX23.622 +1,1%ESt505.446 +1,4%Top 10 Crypto16,54 +1,3%Dow46.100 +0,2%Nas22.514 +1,1%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1777 -0,3%Öl68,05 +0,2%Gold3.639 -0,6%
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Profil
Kursverlauf

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot legt am Nachmittag zu

18.09.25 16:11 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 354,40 EUR.

Die Home Depot-Aktie konnte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 354,40 EUR. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 356,40 EUR. Bei 353,60 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 924 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 412,70 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 14,13 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 280,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,99 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,12 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 45,28 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 43,18 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 18.11.2025 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Home Depot dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 15,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

mehr Analysen