Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,6 Prozent auf 383,80 EUR ab.

Die Home Depot-Aktie musste um 11:57 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 383,80 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 383,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 385,30 EUR. Zuletzt wechselten 663 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 295,00 EUR am 28.05.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 23,14 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,36 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,91 USD aus.

Am 12.11.2024 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Es stand ein EPS von 3,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Home Depot noch ein Gewinn pro Aktie von 3,83 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,22 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 37,71 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 25.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 24.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Home Depot einen Gewinn von 15,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

