Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 318,70 EUR.

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 318,70 EUR. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 318,70 EUR. Mit einem Wert von 318,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 125 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 412,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 29,31 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 297,05 EUR. Dieser Wert wurde am 28.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 6,79 Prozent Luft nach unten.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,18 USD je Home Depot-Aktie.

Am 25.02.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,83 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,70 Mrd. USD – ein Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.05.2025 veröffentlicht. Home Depot dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 19.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,09 USD je Aktie aus.

