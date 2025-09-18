DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.284 +0,3%Nas22.571 +0,5%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,69 -1,2%Gold3.684 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Aumovio AUM0V1 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Continental 543900
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen auf Rekordfahrt -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017 Tesla-Aktie: Marktanteil des E-Auobauers in den USA sinkt auf den niedrigsten Stand seit 2017
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Notierung im Blick

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteidigt Stellung am Abend

19.09.25 20:24 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteidigt Stellung am Abend

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von Home Depot. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 354,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
356,35 EUR 4,05 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 20:14 Uhr bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 354,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 356,15 EUR. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 353,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 353,85 EUR. Bisher wurden heute 77 Home Depot-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 16,54 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 293,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 20,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.

Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

In eigener Sache

Übrigens: Home Depot und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Home Depot

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Home Depot

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot Inc., The

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Home Depot Inc., The

DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
18.05.2022Home Depot BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2021Home Depot OutperformCredit Suisse Group
19.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2020Home Depot buyGoldman Sachs Group Inc.
17.08.2020Home Depot OutperformCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
20.08.2019Home Depot NeutralCredit Suisse Group
16.07.2019Home Depot HoldGabelli & Co
19.08.2015Home Depot HoldDeutsche Bank AG
17.11.2014Home Depot HoldCanaccord Adams
15.11.2012Home Depot neutralNomura
DatumRatingAnalyst
26.02.2025Home Depot VerkaufenDZ BANK
19.03.2008Home Depot DowngradeMorgan Keegan & Co., Inc.
18.07.2007Home Depot reduceUBS
11.07.2007Home Depot fern haltenFrankfurter Tagesdienst
21.05.2007Home Depot reduceUBS

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot Inc., The nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen