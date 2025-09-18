Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteidigt Stellung am Abend
Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von Home Depot. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 354,05 EUR.
Anleger zeigten sich um 20:14 Uhr bei der Home Depot-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 354,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 356,15 EUR. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 353,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 353,85 EUR. Bisher wurden heute 77 Home Depot-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 16,54 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 293,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 20,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,12 USD belaufen.
Am 19.08.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2026 auf 15,00 USD je Aktie.
Analysen zu Home Depot Inc., The
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2022
|Home Depot Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.03.2021
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|19.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2020
|Home Depot buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.2020
|Home Depot Outperform
|Credit Suisse Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2019
|Home Depot Neutral
|Credit Suisse Group
|16.07.2019
|Home Depot Hold
|Gabelli & Co
|19.08.2015
|Home Depot Hold
|Deutsche Bank AG
|17.11.2014
|Home Depot Hold
|Canaccord Adams
|15.11.2012
|Home Depot neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.02.2025
|Home Depot Verkaufen
|DZ BANK
|19.03.2008
|Home Depot Downgrade
|Morgan Keegan & Co., Inc.
|18.07.2007
|Home Depot reduce
|UBS
|11.07.2007
|Home Depot fern halten
|Frankfurter Tagesdienst
|21.05.2007
|Home Depot reduce
|UBS
