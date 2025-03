Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagnachmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 333,60 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 333,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 333,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 326,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 704 Home Depot-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 19,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 297,05 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 10,96 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,18 USD.

Home Depot ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,02 USD gegenüber 2,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,79 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Home Depot am 20.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 15,09 USD je Home Depot-Aktie.

