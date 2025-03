Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagvormittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von Home Depot zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 326,25 EUR.

Die Home Depot-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 08:54 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 326,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 326,75 EUR. Bei 325,20 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 71 Home Depot-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 412,70 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.05.2024 Kursverluste bis auf 295,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 9,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,18 USD je Home Depot-Aktie.

Home Depot ließ sich am 25.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,02 USD gegenüber 2,83 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,79 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.05.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,09 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Start

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Gewinne in New York: Dow Jones letztendlich mit Zuschlägen