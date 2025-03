Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Donnerstagmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,2 Prozent auf 323,35 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Home Depot-Papiere um 11:51 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 327,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 325,90 EUR. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 67 Aktien.

Am 02.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 411,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 27,23 Prozent Luft nach oben. Am 29.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 296,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2025 mit 9,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,18 USD je Aktie ausschütten.

Home Depot gewährte am 25.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 2,83 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39,70 Mrd. USD – ein Plus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 34,79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 20.05.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 19.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 15,09 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Start

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Gewinne in New York: Dow Jones letztendlich mit Zuschlägen