Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot verteuert sich am Freitagvormittag

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 377,00 EUR.

Die Home Depot-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 377,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 377,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 377,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 Home Depot-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 412,10 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 9,31 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.05.2024 (297,05 EUR). Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 21,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,36 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,91 USD belaufen.

Home Depot gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,68 USD, nach 2,83 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40,22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34,79 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Home Depot am 25.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 24.02.2026.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,11 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones startet im Minus

Gewinne in New York: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus

Verluste in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste