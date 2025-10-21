DAX24.310 +0,2%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.262 -2,2%
So entwickelt sich Home Depot

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagmittag schwächer

21.10.25 12:05 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 333,20 EUR abwärts.

Home Depot Inc., The
332,85 EUR -2,25 EUR -0,67%
Die Home Depot-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 12:00 Uhr um 0,6 Prozent auf 333,20 EUR nach. Bei 333,20 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 333,60 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 50 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei 411,40 EUR markierte der Titel am 02.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 19,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 295,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 11,46 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,12 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,00 USD je Wertpapier.

Home Depot veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 15,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

