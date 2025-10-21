Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagabend gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 337,65 EUR.

Die Aktie legte um 20:22 Uhr in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 337,65 EUR zu. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 338,95 EUR aus. Bei 333,40 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 1.223 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 22,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 äußerte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,58 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 45,28 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Home Depot die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,00 USD je Home Depot-Aktie.

