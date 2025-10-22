DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,00 -3,2%Nas22.774 -0,8%Bitcoin93.391 -0,3%Euro1,1613 +0,1%Öl62,86 +2,0%Gold4.038 -2,1%
Aktie im Fokus

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

22.10.25 16:08 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 336,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
336,75 EUR -0,65 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Home Depot-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:43 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 336,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 336,75 EUR. Bei 338,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 250 Home Depot-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 22,38 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 293,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 12,96 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2025 9,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,12 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 4,58 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 45,28 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 43,18 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 17,75 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.net

