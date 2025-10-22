Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittwochabend mit Verlusten

Kurs der Home Depot

Die Aktie von Home Depot gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 336,35 EUR abwärts.

Um 20:12 Uhr ging es für die Home Depot-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 336,35 EUR. Die Abwärtsbewegung der Home Depot-Aktie ging bis auf 336,20 EUR. Mit einem Wert von 336,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 2.595 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (412,70 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 18,50 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 280,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 16,75 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,12 USD, nach 9,00 USD im Jahr 2025.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 45,28 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,87 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der Home Depot-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 17,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

