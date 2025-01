Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot kommt am Donnerstagnachmittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Home Depot-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 395,05 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:45 Uhr die Home Depot-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 395,05 EUR. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 395,80 EUR zu. Der Kurs der Home Depot-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 392,90 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 395,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 267 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2024 markierte das Papier bei 412,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 4,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 297,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 32,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 8,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,91 USD je Home Depot-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 12.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,83 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 40,22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,71 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 24.02.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,08 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

