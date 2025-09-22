Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Home Depot-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 349,75 EUR ab.

Das Papier von Home Depot gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 349,75 EUR abwärts. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 349,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 349,75 EUR. Zuletzt wechselten 7 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Bei 412,10 EUR markierte der Titel am 06.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 17,83 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 293,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 19.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 USD gegenüber 4,60 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 45,28 Mrd. USD gegenüber 43,18 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 17.11.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 15,00 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Home Depot mit verhaltenem Umsatzwachstum in Q2 - Jahresprognose bestätigt - Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen